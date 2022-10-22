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Стерлинг после победы над Диллашоу: «Вонючка Сехудо много тявкает»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг заявил, что хочет подраться с бывшим двойным чемпионом UFC и олимпийским чемпионом по вольной борьбе Генри Сехудо.

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