Юрий Ильинов

Из Японии — на передовую СВО: снайпер из спецназа «Ахмат» поведал о службе Доброволец из Страны восходящего солнца в украинском конфликте выбрал российскую сторону. Дайсаку Канеко влился в подразделение «Ахмат» в качестве снайпера. Историю японца, променявшего спокойную жизнь на окопы ЛНР и Белгородской области, опубликовало издание President Online. Его путь начался не с политических лозунгов, а с простого человеческого выбора. Канеко принял решение защищать русских людей от украинских обстрелов. Лесная долина, где смерть прячется за каждым деревом «На передовой нет места страху», — заявляет японский боец без тени сомнения. Его блиндаж располагался в лесной долине под Белгородом. Ежедневно этот лес превращался в ад из миномётных взрывов и падающих деревьев. Тропинок там практически не осталось после интенсивных обстрелов. За полтора года на фронте он привык к постоянной опасности и перестал вести счёт погибшим товарищам. Психологическое напряжение стало для него обычным фоном существования. ПТСР — редкий гость Говорят, что солдаты после боёв часто страдают от посттравматического стрессового расстройства. Однако японец делает неожиданное признание о психологическом состоянии своих сослуживцев. За полтора года его пребывания в подразделении только один человек сообщил о ПТСР. Боец из Японии объясняет это высокой мотивацией и силой духа российских бойцов. Украинские обстрелы стирали дома мирных жителей с лица земли. Менее чем за сорок дней украинская армия уничтожила все дома вдоль дорог Белгородчины, вспоминает Дайсаку Канеко. «Били из минометов, ракетами, применяли дроны-камикадзе и беспилотники “Баба-яга”», — перечисляет Канеко арсенал противника. Ни один дом в том районе не уцелел после подобной «обработки». Бойцы «Ахмата» несли потери, не могли нормально спать и рассчитывали только на себя. «На передовой ты не моешься неделями, носишь грязную форму, пока не вернёшься на базу. Сочетание пота и запаха, который издают разбросанные вокруг трупы, вызывает у новобранцев рвоту», – вспоминает Дайсаку Канеко. День Победы встретили приказом отступать Когда президент России Владимир Путин объявил о трёхдневном прекращении огня с 8 мая на 9 Мая, Киев отказался от перемирия, и всю ночью над головами снайпера из Японии свистели беспилотники. А в праздничный день 9 мая и вовсе поступил приказ отступить на базу. «Самым опасным был обратный путь: всю дорогу, пока я ехал в машине, шёл обстрел», — вспоминает боец. Особо запоминающимся стал рассказ Канеко о схватке с дроном «Баба-яга». Свыше девяти часов он выслеживал жуткий беспилотник в кромешной тьме леса. Цель была уничтожена, задача выполнена, а товарищи по оружию назвали его героем. Так случилось, что Канеко ранило. Командир пригласил его восстановиться на съёмной квартире. Японец с благодарностью принял предложение и несколько дней отдыхал. В итоге у него осталось несколько историй о своеобразном русском юморе. Подлечившись, боец Канеко вернулся в лагерь с твёрдым намерением воевать дальше. Но его назначили инструктором, а не на передовую. Старший командир был непреклонен, но спустя время смиловистился и согласился отпустить его на ЛБС. Звучит, конечно, сказочно, но, видимо, к ценному японскому специалисту было особое отношение в «Ахмате». Вездесущие неумолкающие дроны Дронам Дайсаку Канеко посвятил большую часть своих воспоминаний о службе в «Ахмате». Воздушные убийцы атаковали позиции россиян круглосуточно, не давая передышки измотанным бойцам. В день по отряду прилетало от пяти до семи беспилотников-камикадзе. «Один раз обстрел застал меня в деревенском сортире, я мог умереть в выгребной яме», — иронизирует боец над страшным случаем. Какая ирония — погибнуть в таком месте после многих месяцев войны, вспоминает японец. «На фронте порой случаются перебои с едой и водой. Горячую пищу на передовой не приготовишь — тепло и свет огня выдадут вас врагу. Если промок, приходится терпеть, пока одежда не высохнет. По утрам и вечерам холодно. А уж зимой и вовсе не весело. В –20 градусов мы не носили теплых шапок с ушами — они глушат звуки, можно пропустить минометный снаряд или пролетающий мимо дрон», – вспоминает условия службы японский доброволец. Человечность в аду Главное, что отмечает японец в российских бойцах, – это человечность. Она проявляется даже в отношении к братьям нашим меньшим. Он вспоминает, когда группа вернулась на базу, дом оказался разрушен миномётным огнем. В результате атаки погибли двое солдат и их пушистая любимица — бездомная кошка Няка. «Мы похоронили ее», — скупо сообщает Канеко о потере мурлыки. Русские солдаты очень добры к животным, отмечает японец, и подкармливают осиротевших собак и кошек. Питомцы согревают души бойцов, напоминают о доме.