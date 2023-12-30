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Минобороны РФ сообщило о перехвате тридцати с лишним БПЛА в воздушном пространстве страны

Минобороны РФ сообщило о перехвате тридцати с лишним БПЛА в воздушном пространстве страны

Украинцы продолжают обстреливать российскую землю, используя БПЛА-камикадзе и различную артиллерию. Минобороны России сообщило, что в ночь на 30 декабря была пресечена очередная масштабная попытка киевского режима совершить террористическую атаку при помощи беспилотников самолетного типа против объектов на территории РФ.

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Комментарии
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slava biryukoff
Надо бы на Новый Год сделать алаверды соседям,поздравить их,так сказать,особенно артиллеристов,ракетчиков и... прочую коричневую живность...
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11 час.
Андрей Shadow
сука мочить всех артоводов укроповских, да и всех укрофашистов на 200
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10 час.

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