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Independent: в США ребенка затянуло в трубу бассейна в отеле

Independent: в США ребенка затянуло в трубу бассейна в отеле

В Хьюстоне восьмилетняя девочка захлебнулась в бассейне отеля. Об этом сообщает Independent. Восьмилетняя школьница отдыхала вместе с родителями в отеле DoubleTree by Hilton в Хьюстоне, семья находилась в бассейне, мать и отец заметили, что дочь, купавшаяся рядом, исчезла.

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