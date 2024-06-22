Independent: в США ребенка затянуло в трубу бассейна в отеле

В Хьюстоне восьмилетняя девочка захлебнулась в бассейне отеля. Об этом сообщает Independent. Восьмилетняя школьница отдыхала вместе с родителями в отеле DoubleTree by Hilton в Хьюстоне, семья находилась в бассейне, мать и отец заметили, что дочь, купавшаяся рядом, исчезла.