«Рубль на грани»: Почему девальвация стала последним козырем Кремля? Первые месяцы 2025 года обернулись для российской казны испытанием… Нефтяной коллапс-2025: Как Россия будет спасать бюджет от дефицита? .
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