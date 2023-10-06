Бояринцев о Бонгонда: «Сразу начал давать результат. Хорошему легионеру адаптация нужна только в быту»

В 10 матчах сезона Мир РПЛ хавбек из Конго забил 4 гола и сделал 1 ассист. «Многие говорят, что легионерам нужно время на адаптацию, но есть и другие примеры, тот же Бонгонда – человек сразу начал давать результат.