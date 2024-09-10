Так ли важно, кто станет президентом США? — Foreign Policy

Действительно ли выборы президента США в 2024 станут важнейшими выборами в истории, или сила инерции сведет к минимуму реальную разницу в последствиях выбора, рассуждает колумнист Michael Hirsh, 9 сентября пишет Foreign Policy.
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