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Так ли важно, кто станет президентом США? — Foreign Policy

Так ли важно, кто станет президентом США? — Foreign Policy

Действительно ли выборы президента США в 2024 станут важнейшими выборами в истории, или сила инерции сведет к минимуму реальную разницу в последствиях выбора, рассуждает колумнист Michael Hirsh, 9 сентября пишет Foreign Policy.

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