В незалежной создают Силы беспилотных систем REUTERSСегодня 15K прочитали «Южная» группировка войск вывела из строя более полутысячи националистов за сутки Группировка войск «Север» нивелировала до батальона, 7 автомобилей, американские БПМ «Bradley» и орудие М119 , два орудия Д-20, гаубица Д-30, РЛС AN/TPQ-50 и станция РЭБ «Нота».
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