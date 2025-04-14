Илья Дель рассказал о состоянии после нападения своей избранницы

Актер Илья Дель вышел на связь с поклонниками из больницы. Он был госпитализирован после того, как получил несколько ножевых ранений во время конфликта со своей возлюбленной – актрисой Александрой Дроздовой.
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