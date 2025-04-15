Викинги в Гренландии: что на самом деле с ними случилось

История походов этих раннесредневековых мореходов укладывается в период с VIII по XI век. Викинги представляли собой кочующие племена, обживавшие земли, на которых сегодня находятся Швеция, Дания и Норвегия.
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