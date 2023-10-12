Финны взялись за русских пранкеров Вована и Лексуса, узнавших планы Хельсинки на ядерное оружие

МИД Финляндии начал расследовать пранк, в котором приняла участие глава ведомства ВалтоненНекоторое время назад стало известно, что русским пранкерам Вовану и Лексусу удалось пообщаться с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен.
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