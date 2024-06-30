Ландо Норрис о столкновении с Ферстаппеном: «Если Макс скажет, что не сделал ничего такого, то потеряет мое уважение»

Норрис высказался о столкновении с Ферстаппеном на Гран-при Австрии. Пилот «Макларена» отметил, что разочарован таким итогом гонки, учитывая то, что был близок к победе: «Даже не знаю, что мне сказать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ирина Роднина: «Дураков в Госдуме нет. Мы все люди со своими характерами, но когда вопрос касается страны, партийные амбиции уходят на второй план»
- Шарифи об Австрии: «Русофобию затмило негативное отношение к Израилю. Сейчас к России относятся нормально – удалить ее не получится, она слишком необъятная»
- Илья Авербух: «На федеральных каналах Олимпиаду показывать не нужно. Неправильно платить такие большие деньги, чтобы показывать соревнования, где нет россиян»
Свежие комментарии