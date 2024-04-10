Петербургская команда «Динамо-Юниор» победила на турнире по следж-хоккею

Третье место у нижегородского «Торпедо» Победой команды «Динамо-Юниор» из Петербурга завершился региональный детско-юношеский турнир по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «хоккей-следж».
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