Жестокий броманс: аниме «Лето, когда погас свет» интригует дебютным тизером

Японская история ужасов о взрослении — сериал «Лето, когда погас свет» — обзавелась первым тизером. Студия CygamesPictures («Бегущий по лезвию: Блэкаут 2022», «Связь принцесс: Повторное погружение») анонсировала аниме полгода назад, а премьеру на Netflix обещают летом 2025 года.