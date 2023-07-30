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Готовец о Хартли: «Его все чуть ли не ненавидят, когда работают с ним. А потом уходят и понимают, насколько важны детали, которыми он всех мучает»

– Чтобы выиграть Кубок, должно сойтись много факторов, нет одного ключа к успеху. Вспоминаю победу в финале с «Авангардом» – там все сложилось.

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