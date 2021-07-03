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Верратти о сэйве Доннаруммы от де Брюйне: «Думаю: «Такой никому не достать». И тут появляется его рука. Он непостижим»

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти после матча 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1) прокомментировал сэйв вратаря «скуадры адзурры» Джанлуиджи Доннаруммы после удара Кевина де Брюйне в середине первого тайма при счете 0:0.

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