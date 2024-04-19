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В Хабаровском крае решили за три года избавиться от бродячих собак на улицах

В Хабаровском крае решили за три года избавиться от бродячих собак на улицах

Через три года на улицах Хабаровского края не останется ни одной бродячей собаки. Таков план, который власти намерены реализовать с помощью нового закона, принятого краевой думой 18 апреля на внеочередном заседании.

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