ФОТО: Коллаж ЦарьградаСегодня 50K прочитали Армия России не стала дожидаться, когда американская помощь будет доставлена Киеву, и в то время, как начались пробные полёты F-16 над Украиной, Москва анонсировала ответ: возвращение самого мощного ЗРК в мире - С-500 "Прометей".