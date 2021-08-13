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Дэвид Хэй подерется с бизнесменом Джо Фурье 11 сентября в Лос-Анджелесе

Экс-чемпион мира в двух дивизионах Дэвид Хэй объявил о своем возвращении на профессиональный ринг. 11 сентября в Лос-Анджелесе в карде поединка Оскар Де Ла Хойя – Витор Белфорт Хэй проведет бой против бизнесмена, владельца ночных клубов Джо Фурнье.

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