Трамп после покушения увеличил преимущество над Байденом в опросе

Число американских граждан, которые готовы голосовать на выборах главы Белого дома за бывшего президента Дональда Трампа, а не за действующего лидера Джо Байдена, выросло после покушения на республиканца.
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