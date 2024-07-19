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Трамп после покушения увеличил преимущество над Байденом в опросе

Трамп после покушения увеличил преимущество над Байденом в опросе

Число американских граждан, которые готовы голосовать на выборах главы Белого дома за бывшего президента Дональда Трампа, а не за действующего лидера Джо Байдена, выросло после покушения на республиканца.

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