Стало известно, как часто люди могут быть инфицированы половым герпесом

Международная группа исследователей пришла к выводу, что около 850 миллионов людей в возрасте от 15 до 49 лет по всему миру, что составляет примерно 20% от их общего числа, являются носителями форм вирусов герпеса HSV-1 и HSV-2, которые передаются преимущественно половым путем.