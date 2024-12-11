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Стало известно, как часто люди могут быть инфицированы половым герпесом

Стало известно, как часто люди могут быть инфицированы половым герпесом

Международная группа исследователей пришла к выводу, что около 850 миллионов людей в возрасте от 15 до 49 лет по всему миру, что составляет примерно 20% от их общего числа, являются носителями форм вирусов герпеса HSV-1 и HSV-2, которые передаются преимущественно половым путем.

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