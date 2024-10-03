Уважаемые жители Бахчисарайского района !В случае возникновения проблемных вопросов, связанных с получением коммунальных услуг, жители района могут обратиться к руководителям ресурсоснабжающих организаций Крыма через социальную сеть «ВКонтакте»Читать подробнее>>> .
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