Наше Ховрино
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Наше Ховрино

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Педагоги из Узбекистана познакомились с опытом столичного образования в Ховрине

Школу № 1474 в районе Ховрино посетила делегация педагогов из Узбекистана. Об этом сообщили в учебном заведении.

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