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Вандалы исписали фасад четырехэтажного дома в центре Барнаула

Вандалы исписали фасад четырехэтажного дома в центре Барнаула

Разрисованную стену видят автомобилисты, проезжающие через площадь Октября Вандалы разрисовали огромной надписью фасад четырехэтажного жилого дома в центре Барнаула.

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