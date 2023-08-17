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Светлана Бондарчук в третий раз стала мамой

Светлана Бондарчук в третий раз стала мамой

Светлана Бондарчук ошарашила поклонников новостью — у них с супругом полгода назад родился сын. Судя по всему, выносила паре малыша суррогатная мать, ведь Светлана регулярно выкладывала интервью в сеть и не была замечена с округлившимся животом.

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