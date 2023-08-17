Светлана Бондарчук в третий раз стала мамой

Светлана Бондарчук ошарашила поклонников новостью — у них с супругом полгода назад родился сын. Судя по всему, выносила паре малыша суррогатная мать, ведь Светлана регулярно выкладывала интервью в сеть и не была замечена с округлившимся животом.