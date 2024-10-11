Из Астрахани откроется еще один авиарейс

С 2025 года из астраханского аэропорта имени Кустодиева отроется новое направление. Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета дорожного хозяйства республики Северная Осетия Тариэля Солиева, в следующем году заработает авиарейс Астрахань - Владикавказ.