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Пункт-А

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Из Астрахани откроется еще один авиарейс

Из Астрахани откроется еще один авиарейс

С 2025 года из астраханского аэропорта имени Кустодиева отроется новое направление. Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета дорожного хозяйства республики Северная Осетия Тариэля Солиева, в следующем году заработает авиарейс Астрахань - Владикавказ.

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