Андрей Малахов обрушился с жёсткой критикой на Сергея Лазарева: "Сколько крови он выпил!"

Певец отказался сниматься с Волочковой, сидящей в рояле. Так утверждает телеведущий Малахов13 февраля в телеграм-канале "НЕОПРА, БЛИН!" появилась видеозапись, где Андрей Малахов жалуется на характер Сергея Лазарева.
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