Джозеф Ньюгарден не пустил Такуму Сато на поул в Детройте

Джозеф Ньюгарден не пустил Такуму Сато на поул в ДетройтеIndyCarДвукратный чемпион серии IndyCar Джозеф Ньюгарден стал быстрейшим в квалификации IndyCar на городской трассе в Детройте, завоевав свой первый поул в сезоне-2022 и 17-й в карьере.