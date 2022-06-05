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Джозеф Ньюгарден не пустил Такуму Сато на поул в Детройте

Джозеф Ньюгарден не пустил Такуму Сато на поул в Детройте

Джозеф Ньюгарден не пустил Такуму Сато на поул в ДетройтеIndyCarДвукратный чемпион серии IndyCar Джозеф Ньюгарден стал быстрейшим в квалификации IndyCar на городской трассе в Детройте, завоевав свой первый поул в сезоне-2022 и 17-й в карьере.

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