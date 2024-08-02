На двух улицах в Коптеве появятся зоны платной парковки

Зона платной парковки в районе Коптево будет расширена, сообщает телеграм-канал «САО | Москва». Согласно приведенной информации, с 5 августа парковка на Коптевском бульваре и проезде Черепановых будет стоить 40 рублей в час.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии