Председатель Следственного комитета поручил доложить по информации о ненадлежащем состоянии территории детского сада в Республике Крым

В социальных медиа сообщается о ненадлежащем состоянии площадки на территории детского сада в Ялте. По словам родителей, там отсутствует безопасное покрытие, бордюры и тротуары пришли в негодность, из-за чего дети постоянно получают травмы.
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