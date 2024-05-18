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NYT: США намерены развернуть на земле и в космосе средства нападения на спутники

NYT: США намерены развернуть на земле и в космосе средства нападения на спутники

Соединенные Штаты намерены развернуть на земле и в космическом пространстве новое поколение средств защиты своих спутников и нападения на чужие аппараты.

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