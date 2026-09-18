Парашютист Бойцов рассказал, что пока не восстановился после рекордного прыжка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Автор мирового рекорда по высотному прыжку с теплового аэростата из стратосферы россиянин Сергей Бойцов все еще не восстановился до конца после рекордного прыжка из стратосферы.
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