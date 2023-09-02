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Слова Слуцкого про «19-летнего дебила» в адрес журналиста комитет по этике рассмотрит 14 сентября

Слова Слуцкого про «19-летнего дебила» в адрес журналиста комитет по этике рассмотрит 14 сентября

Ранее форвард «Локомотива» Артем Дзюба на парковке возле «РЖД Арены» сказал журналисту «РБ Спорт»: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

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