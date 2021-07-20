БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Русский конь на тарелке поставил американцев в тупик: "Кажется, что-то намечается"

Русский конь на тарелке поставил американцев в тупик: "Кажется, что-то намечается"

Западные СМИ ломают голову над загадочным тизером нового русского летательного аппарата. Изображение коня на тарелке поставило американцев в тупик, а фраза "кажется, что-то намечается" - напугала.

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