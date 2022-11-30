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В Катаре впервые признали смерть сотен мигрантов при подготовке к чемпионату мира

В Катаре впервые признали смерть сотен мигрантов при подготовке к чемпионату мира

Генеральный секретарь катарского Верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира - 2022 Хасан аль‑Тавади рассказал, что число погибших рабочих‑мигрантов, задействованных при строительстве объектов составляет от 400 до 500 человек.

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