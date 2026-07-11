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Аргументы недели

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Студенты при поступлении в ВУЗы все чаще выбирают инженерные профессии

Студенты при поступлении в ВУЗы все чаще выбирают инженерные профессии

В 2026 году инженерные специальности впервые за несколько лет обошли по популярности IT-направления среди российских абитуриентов.

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Комментарии
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Океан
Чтобы умничать и ручками водить. Работать кто будет? )) Видал таких инженеров на работе по строительству басиков. Взяла компания инженера и гена говорит изучай процесс, а ему в ответ я в этом ничего не понимаю и изучать не хочу, так за зарплату сидеть. Через два месяца был уволен инженер. В другой крупной компании инженер умничать, пока нах не послать,ибо теория отличается от практики )) Помните фильм &quot;Берегите женщин&quot; ? И не посылайте судоводителей ,их пруд пруди, все равно будут мыть посуду.
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