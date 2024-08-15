В Москве 23 августа пройдёт тестовое голосование перед выборами в МГД

Тестирование системы голосования будет проходить с 8:00 до 14:00 23 августа пройдёт тестовое голосование перед выборами депутатов Московской городской думы восьмого созыва и муниципальных депутатов в следующих округах: ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городской округ Троицк), а также в Куркино.