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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Стали известны дата предварительной загрузки и размер скачиваемых файлов Ris...

Стали известны дата предварительной загрузки и размер скачиваемых файлов Ris...

Стали известны дата предварительной загрузки и размер скачиваемых файлов Rise of the RoninПриближается день релиза Rise of the Ronin, и в базе данных PSN появляются подробности предварительной загрузке и весе, то есть объеме данных, необходимых для загрузки и установки игры, которая потребует много места на PS5.

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