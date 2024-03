Стали известны дата предварительной загрузки и размер скачиваемых файлов Ris...

Стали известны дата предварительной загрузки и размер скачиваемых файлов Rise of the RoninПриближается день релиза Rise of the Ronin, и в базе данных PSN появляются подробности предварительной загрузке и весе, то есть объеме данных, необходимых для загрузки и установки игры, которая потребует много места на PS5.