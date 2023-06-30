Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Хернквист может завершить карьеру после 15 сезонов в НХЛ. «Флорида» хочет, чтобы он остался в структуре клуба

В минувшем сезоне 36-летний швед сыграл только 22 матча за «Флориду» и не играл в плей-офф. По ходу сезона он перенес 2 сотрясения мозга.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх