Лавров неожиданно ответил Армении на подписание стратегического договора с США

ВП

Валентина Попкова

Вы шутите? Они потеряли непризнанный ими Арцах и обвинили Россию. Мартиросян(комик,если вы не знали) удивился,что русские парни за Арцах не воевали. Кому вы и что хотите объяснять? Коляна выбрали уже после крови Арцаха. Выбрали во второй раз.