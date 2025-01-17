144,6 тыс прочтений 3 дня назад Решение Армении о начале процесса вступления в Евросоюз является суверенным, но Еревану стоит взвесить все за и против.
Лавров неожиданно ответил Армении на подписание стратегического договора с США
Комментарии
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ВП
Валентина Попкова
Вы шутите? Они потеряли непризнанный ими Арцах и обвинили Россию. Мартиросян(комик,если вы не знали) удивился,что русские парни за Арцах не воевали. Кому вы и что хотите объяснять? Коляна выбрали уже после крови Арцаха. Выбрали во второй раз.
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15 час.
Eduard
Скмр слово"суверенное" уже глупость! Все подкупленр и перекуплено сто раз.Идти они могут в Европу,да не придут,потому что Азия!
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15 час.
ТМ
Татьяна Мельник
Не благодарный народ !
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14 час.
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