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  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

Совет ЕЭК дополнил правила исследований биологических лекарственных препаратов

Совет ЕЭК дополнил правила исследований биологических лекарственных препаратов

Правилами введена система мер, которая позволит обеспечить производство указанных видов лекарственных препаратов со стабильными заданными параметрами безопасности и качества, обеспечить контроль рисков в отношении прионной безопасности продукции.

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