Совет ЕЭК дополнил правила исследований биологических лекарственных препаратов

Правилами введена система мер, которая позволит обеспечить производство указанных видов лекарственных препаратов со стабильными заданными параметрами безопасности и качества, обеспечить контроль рисков в отношении прионной безопасности продукции.
Правилами введена система мер, которая позволит обеспечить производство указанных видов лекарственных препаратов со стабильными заданными параметрами безопасности и качества, обеспечить контроль рисков в отношении прионной безопасности продукции.
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