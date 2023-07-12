Пассажирский самолёт вынужденно приземлился в Новосибирске из-за столкновения с птицей

В транспортной прокуратуре рассказали подробности инцидента. Никто из пассажиров не пострадал.Утром 12 июля самолёт компании "Аэрофлот", летевший из Новокузнецка в Москву, совершил незапланированную посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво.