Принцесса Кейт Миддлтон летала в Техас на лечение

Принцесса Кейт Миддлтон тайно проходит лечение в США. Об этом сообщает издание Life & Style. По словам инсайдера, жену принца Уильяма не раз замечали неподалеку от города Хьюстон, который находится в штате Техас.
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