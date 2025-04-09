Лялина: Качественный сон замедляет процесс старения кожи

Присутствие в жизни стресса, постоянной тревоги негативно отражается на состоянии кожи. Чтобы замедлить естественный процесс старения, нужно внедрять не только уход за лицом, но и вести здоровый образ жизни.
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