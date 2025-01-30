Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Леонид Васильев
    Да , резко его обратно!«Абдулло не долже...
  • Александр Рожков
    Согласен со всеми. Ума кое кому из некоторых не хватает....Требуется Сталин....
  • Олег Самойлов
    Плановая экономика - это расчет ВСЕХ производств в масштабе государства, а рыночная экономика БЕЗ планирования на уро...Вот это поворот —...

Дания даёт разрешение для работы на газопроводе «Северный поток — 2»...

Дания даёт разрешение для работы на газопроводе «Северный поток — 2»...

Может тут дела в Гренландии. Датчанам больше нечем ответить. 28 января 2025 года Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на проведение ряда работ на объекте газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море.

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