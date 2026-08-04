Роскачество рекомендовало меры для защиты детей от мошенников

Роскачество предложило родителям способы защиты детей от мошенников: блокировка звонков с неизвестных номеров, запрет установки приложений из ненадежных источников и использование родительского контроля в Google Play и App Store.
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