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Царьград

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Роскачество рекомендовало меры для защиты детей от мошенников

Роскачество рекомендовало меры для защиты детей от мошенников

Роскачество предложило родителям способы защиты детей от мошенников: блокировка звонков с неизвестных номеров, запрет установки приложений из ненадежных источников и использование родительского контроля в Google Play и App Store.

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