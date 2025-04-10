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Преступность среди мигрантов растёт. Как с этим бороться?

Преступность среди мигрантов растёт. Как с этим бороться?

Несколько дней назад председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что число преступлений, совершённых подростками-мигрантами, в 2024 году выросло на 8 % (с 353 до 381 случаев), и это вызывает серьёзное беспокойство.

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