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Царьград

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О последствиях первого уничтожения F-16: Срочные цели "Искандеров". Раскрыт главный секрет снабжения ВСУ - источник

О последствиях первого уничтожения F-16: Срочные цели "Искандеров". Раскрыт главный секрет снабжения ВСУ - источник

Военный эксперт Михаил Онуфриенко назвал новые цели "Искандеров" - куда должна бить Россия, чтобы освободить Запорожье и Херсон, дабы приблизить победу в СВО.

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Комментарии
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Сергей Ипатов
Вы че там дебилы конченые, после двух лет СВО об этом рассказывать?
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15 час.

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