Главный конструктор бюро машиностроения в Петербурге перевел мошенникам 16 млн рублей

Мужчину убедили, что его счета подверглись атаке злоумышленников. В Петербурге неизвестный убедил 68-летнего местного жителя, работающего главным конструктором бюро специального машиностроения, перевести на сторонние счета более 16 млн рублей.
Мужчину убедили, что его счета подверглись атаке злоумышленников. В Петербурге неизвестный убедил 68-летнего местного жителя, работающего главным конструктором бюро специального машиностроения, перевести на сторонние счета более 16 млн рублей.
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