ООН готова посетить Курскую область. Есть условие

Представители организации могут приехать в Курскую область, но им нужно разрешение.В понедельник, 15 сентября, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о намерениях ведомства пригласить ООН и Международный комитет Красного Креста "присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области".
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