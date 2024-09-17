Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 612 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Пенопластовый дрон - по их же а/п.. Пусть гадают..Финские дроны в Р...
  • Дмитрий Гурин
    да всего на всего надо поддерживать молодые пары ИХ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЛ.ПЛОЩАДЬЮ!!! но если даже тем кому по закону положе...Над Голиковой сгу...
  • Вячеслав Денисов
    А придурок не знает, что на трамвайные пути выезжать нельзя? Наверное права купил, как обычно...«Огромные пробки»...

ООН готова посетить Курскую область. Есть условие

ООН готова посетить Курскую область. Есть условие

Представители организации могут приехать в Курскую область, но им нужно разрешение.В понедельник, 15 сентября, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о намерениях ведомства пригласить ООН и Международный комитет Красного Креста "присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх